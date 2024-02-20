Судьба StormGate: деньги на разработку заканчиваются, дальнейшее будущее зависит от раннего доступа

Вокруг ожидаемой RTS под названием StormGate от ветеранов Blizzard возникла небольшая шумиха. Разработчики готовятся запустить кампанию по привлечению акционеров – и, следовательно, дополнительных финансов. Некоторые фанаты в это время вопрошают: "Как же так? Разве закончились деньги на разработку? StormGate никогда не выйдет?". Мы собрали воедино имеющуюся в открытом доступе информацию и рассказываем о том, что происходит с амбициозной игрой.

Во-первых, деньги действительно закончились. Или почти закончились. Или заканчиваются. В общем, ресурсов хватит для того, чтобы дотащить StormGate до раннего доступа, а дальнейшую разработку придется продолжать уже за счет имеющейся в игре монетизации и разных фандрайзинговых мероприятий. Об этом, в частности, еще несколько месяцев назад говорила директор по бизнес-операциям Кара ЛаФордж:

Мы сейчас пытаемся найти деньги на разработку. Не очень обнадеживающее заявление, конечно. Думаю, что в какой-то момент мы выпустим игру в ранний доступ – в таком состоянии, в каком она будет на тот момент. Нам придется начать монетизировать игру для того, чтобы продолжать разработку [...] Так что мы надеемся, что мы запустим игру, и тогда уже подключится сообщество, и не позволит нам расслабиться, но поможет сфокусироваться на том, что должно быть сделано и усовершенствовано. И тогда в течение нескольких последующих лет мы действительно выстроим богатую экосистему, создадим богатую игру, дойдем до конечной точки нашего пути. По крайней мере, мы на это надеемся. А потом уже будем искать спонсоров и думать о стратегических партнерствах.



Кара ЛаФордж

Сказанные Карой слова в комментарии на реддите совсем недавно подтвердил директор по коммуникации Джеральд Виллория:

"StormGate полностью профинансирована для того, чтобы мы могли довести игру до стадии раннего доступа (Early Access). На сегодняшний день почти все имевшиеся финансы мы вложили непосредственно в разработку игры. По части маркетинга мы полагались на сарафанное радио, а также рассказывали сообществу о работе над игрой для того, чтобы о проекте узнало больше людей. Наша новая кампания нацелена на то, чтобы привлечь дополнительные средства, необходимые как для поддержки предстоящего релиза, так и для текущей разработки. У нас впереди долгий путь, нам необходимо проделать еще немалое количество работы до того, как настанет время официального запуска игры".

Собственно, вот. Из вышесказанного не трудно понять, что после выхода в ранний доступ разработка StormGate будет продолжаться за счет тех денег, которые будет приносить игра. Плюс, конечно же, есть вероятность, что FGS смогут привлечь дополнительные инвестиции со стороны, при это не продавшись кому не надо.

Как было сказано в самом начале, Frost Giant готовятся начать кампанию по привлечению акционеров. Об этом глава студии Тим Мортен говорит следующее:

"Кампания по привлечению акционеров на StartEngine позволит частным инвесторам и увлеченным игрокам стать нашими бизнес-партнерами и помочь обеспечить StormGate наилучший запуск. Привлеченные финансы будут потрачены на стратегическую маркетинговую кампанию, которая позволит подготовить плацдарм для выхода игры в ранний доступ эти летом. Таким образом, мы предлагаем тем, кто нас поддерживает, стать нашими акционерами".

Не знаем, был ли это изначальный план, или же денег все-таки немного не хватило, но если по-простому – FGS сейчас собирают деньги на рекламу за счет того, что предлагают долю в своей компании. В целом, логика простая и понятая: если хорошо прорекламировать игру, то в нее придет больше игроков; если в игру придет больше игроков, то будет лучше монетизация, плюс будет больше вероятность привлечь какие-то инвестиции со стороны. Если игра получится успешной, то инвестиции акционеров окупятся. Если же нет... Ну, сами понимаете.

Так в чем проблема? Почему на тематическом реддите к игре вдруг появились вопросы? Ведь о том, что денег хватит только на то, чтобы вывести игру в ранний доступ, сами Frost Giant Studios говорили еще несколько месяцев назад.

Все дело в том, что о вот этом "дойдем до раннего доступа, а дальше c божей помощью будем работать за счет монетизации", знали далеко не все. Эта информация прозвучала в интервью с Карой ЛаФордж в интервью с 8,5 тысячами просмотров на ютубе и никто не акцентировал на этом внимания. Где-то три недели назад вот это вот "игра полностью профинансирована для выхода в ранний доступ" проскакивало в интервью с Джеральдом Виллорией на PC Gamer, но кто его читает? Все хардкорные фанаты сидят на том самом реддите.

Справедливости ради, сами Frost Giant тоже не слишком потрудились добавить ясности.

Несколько месяцев назад Джеральд Виллория рассказывал про краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Он упомянул, что игра полностью профинансирована для выхода в ранний доступ... Вот только не в основном посте, а в комментарии к нему.

Например, на Kickstarter указано, что "игра полностью профинансирована до релиза". Технически выход в ранний доступ это, наверное, тоже релиз, но лично нам кажется более логичным понимать под "релизом" ту фазу разработки, когда игра полностью готова. Хотя " полная готовность" игры в современном геймдеве это, конечно, понятие относительное...

Как бы там ни было, в этом моменте можно было быть более понятными и прямолинейными. Это если не сильно накручивать с формулировками. Если пожестить, то тут может быть и введение в заблуждение. Вполне вероятно, что многие из "предзаказавших" игру на Kickstarter полагали, что вкладываются в продукт, который будет... ну, готовой игрой, а не ранним доступом!

И вот дальше возникают определенные вопросы. И опасения. Например, сами разработчики говорят, что законченная игра будет сильно отличаться от того, как она выглядит на данный момент. Но мы правильно понимаем, что плюс-минус в текущем виде StormGate и выйдет в ранний доступ? И плюс-минус в таком виде должна будет уже зарабатывать деньги? Звучит как очень серьезная ставка на коммьюнити. Безусловно, для инди-игр такой подход не редкость, но тем не менее.

И потом, какой в игре будет контент? Сколько его будет? Как часто будет добавляться новый? Сколько денег потребуется на "полную разработку"? Список можете продолжить сами.