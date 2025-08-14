Тим Мортен, глава Frost Giant Studios: "Игроков в Stormgate меньше и продажи хуже, чем я надеялся"

5 августа состоялся релиз RTS под названием Stormgate от студии Frost Giant, костяк которой составляют ветераны Blizzard. Увы, игра не получила особого внимания ни со стороны игровых медиа, ни со стороны игроков – пиковый онлайн после релиза составил 986 человек.

На фоне провального запуска глава студии Тим Мортен опубликовал в сети Linkedin пост, в котором признался, что результаты Stormgate далеки от тех, на которые он рассчитывал, но он не собирается сдаваться и планирует "поучаствовать во множестве разговоров на предстоящей Gamescom".

Тим Мортен, глава студии Frost Giant:

Релиз Stormgate на прошлой неделе прошел гладко, критики позитивно приняли игру. Но, при этом, игроков в Stormgate меньше и продажи ниже, чем я надеялся. Как CEO студии Frost Giant, я несу за это ответственность. Я постоянно учусь быть лучше, и спустя какое-то время, когда все уляжется в моей голове, я поделюсь своими мыслями и своим мнением.



На данный момент я сфокусирован на том, чтобы наметить дальнейший путь для Stormgate и для команды разработчиков. В том, что мы создали, есть качество, и я хочу дать этому качеству возможность расцвести. Я надеюсь, что мне удастся найти партнера, который поддержит мою цель – я буду участвовать во множестве разговоров на Gamescom.



Команда разработчиков в течение пяти лет разработки вложила огромное количество усилий в создание Stormgate. Но когда игра показывает результаты хуже, чем ожидалось, особенно заметными становятся голоса недоброжелателей. Я считаю, что лучше всего не давать пищу негативу, но мне все равно грустно видеть такую реакцию.



Я глубоко признателен нашей команде, нашим инвесторам и всем, кто поддерживал Stormgate в ходе разработки. Я намерен продолжать работу, даже если для этого потребуется адаптация. Сейчас настали особенно сложные времена.

Тим Мортен

Увы, в ходе работы над Stormgate разработчики допустили ряд самых разных ошибок и просчетов. Можно вспомнить:

заявления о том, что разработка полностью профинансирована до релиза – правда потом выяснилось, что имелся в виду релиз в раннем доступе;

тот самый релиз в раннем доступе – с вторичной и скучной кампанией и зачаточным мультиплеером;

сомнительный арт-дизайн, который напоминал что-то для мобилок;

спорные геймдизайнерские решения – лагеря крипов на картах, которые ломали динамику игры;

накрутка положительных обзоров в Steam;

релиз игры в версии 0.6 – без командных режимов игры (при том, что Stormgate позиционировалась как первая по-настоящему социальная RTS ориентированная на игру с друзьями), с запланированным реворком одной из игровых фракций;

частично открытый процесс разработки с вовлечением игроков в обсуждения решений – хотели угодить всем, и не получилось угодить почти никому.

При желании можно вспомнить и другие проблемы. А по итогу имеем то, что имеем: бесплатная в своей основе игра не смогла взять планку в 1000 единовременных игроков в Steam. Хотя в свое время на Kickstarter игру поддержали более 28 тысяч игроков, которые сообщали насобирали почти 2,5 миллиона долларов.

Вероятно, многие заинтересовавшиеся в свое время игроки отвернулись от Stormgate, решив основательно поиграть в игру, когда FGS ее наконец-то закончат. Вот только сейчас есть сомнения в том, что этот момент когда-нибудь настанет.