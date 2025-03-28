Уютное фермерское приключение Story of Seasons: Grand Bazaar выйдет на ПК и Switch

Компания Marvelous анонсировала Story of Seasons: Grand Bazaar – переосмысленную версию классической Harvest Moon DS: Grand Bazaar. Игра выйдет 27 августа на Nintendo Switch и PC (Steam).

Давным-давно Зефир Таун славился грандиозным рынком, привлекавшим торговцев и покупателей со всего мира. Однако времена изменились, и теперь базар переживает не лучшие дни. Именно вам предстоит возродить его былое величие!

Вы станете владельцем фермы, где сможете разводить животных, выращивать урожай и создавать уникальные товары. Ваши продукты станут основой для оживления еженедельного базара – настройте свой прилавок, привлекайте покупателей и поднимайте экономику города.

Новые возможности

Полностью обновленный визуальный стиль – красочная графика и персонажи с озвучкой в сюжетных событиях делают мир более живым.

– и в сюжетных событиях делают мир более живым. Интерактивная торговля – управляйте своим прилавком , создавайте ажиотаж и увеличивайте прибыль.

– , создавайте ажиотаж и увеличивайте прибыль. Использование ветра – планеры и ветряные мельницы помогут в фермерской работе и путешествиях.

– помогут в фермерской работе и путешествиях. Социальная жизнь – заводите друзей, находите любовь и создавайте уютный дом в Зефир Тауне.

Story of Seasons: Grand Bazaar – это захватывающее фермерское приключение, в котором каждый день приносит новые открытия.