Annapurna Interactive и разработчик Дэниел Бенмергуи выпустили бесплатное обновление Special Edition для головоломки Storyteller. Оно добавляет новые главы, уровни для классических историй, навигацию по книге и изменения системы достижений.

В Storyteller игроки составляют сюжеты перетаскиванием персонажей и локаций: нужно создать историю, соответствующую заданному названию. Герои реагируют друг на друга, а их отношения определяют развитие повествования.

Обновление предлагает истории о докторе Франкенштейне и его монстре, пиратах, Гензеле и Гретель, а также охоту на настоящего дракона.

Также авторы переработали обучение и перемещение по книге историй.