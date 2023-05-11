Stranded: Alien Dawn 12.10.2022
7.6 66 оценок

Представлен хвалебный трейлер симулятора выживания на планете Stranded: Alien Dawn

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monk70
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Всего через три недели после выхода из раннего доступа и запуска на ПК и консолях Stranded: Alien Dawn получает восторженные отзывы со всего мира. От выбора идеальной команды выживших и создания процветающей базы до борьбы с нападениями инопланетных диких животных, загадочными болезнями, экстремальной погодой и многим другим — критики приветствовали глубокое управление игрой и бесконечную реиграбельность.

Чтобы отпраздновать фантастический прием Stranded: Alien Dawn, авторы выпустили хвалебный трейлер.

Stranded: Alien Dawn ставит выживших в центр истории, предлагая игрокам разработать инновационные стратегии для преодоления угроз и научиться процветать на потрясающей планете, похожей на Землю. Благодаря огромному разнообразному контенту, в который можно погрузиться, и более захватывающим обновлениям, которые скоро появятся, узнайте, что нужно, чтобы выжить, несмотря ни на что.

Stranded: Alien Dawn доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

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