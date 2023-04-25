Состоялся релиз полной версии стратегии на выживание Stranded: Alien Dawn Lands на ПК и консолях ©

Frontier Foundry, игровой лейбл Frontier Developments и разработчик Haemimont Games, создатели стратегического научно-фантастического градостроительного симулятора Surviving Mars, объявили о выходе полной версии стратегии на выживание Stranded: Alien Dawn на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Игроки также получат крупное обновление первого дня на всех платформах, которое включает новый захватывающий сценарий «Военная застава».

Игроки, купившие игру до 9 мая 2023 года, могут еще больше расширить свои базы с помощью эксклюзивной модели аварийной посадочной капсулы и нового строительного материала из деревянных досок в рамках бонуса раннего доступа, доступного на всех платформах.

В Stranded: Alien Dawn игроки исследуют планету, похожую на Землю, наполненную инопланетными угрозами. Создавая историю своих выживших, каждое решение игрока могло решить или разрушить судьбу небольшой группы брошенных людей. По мере того, как они приспосабливаются к своим беспрецедентным обстоятельствам, выжившие должны защищаться от нападений инопланетных диких животных, бороться с необычными болезнями и защищать себя от экстремальных погодных условий, чтобы выжить.

В Stranded: Alien Dawn выжившие находятся в центре истории, каждый из которых привносит уникальные навыки, черты и истории в групповую динамику. Игроки должны убедиться, что их выжившие могут работать вместе, когда их доводят до грани, не только заботясь о своих основных потребностях, но и предоставляя возможности для отдыха и развлечений для оптимального счастья и продуктивности.

Пока выжившие работают над тем, чтобы превратить место крушения в процветающую базу, они должны спасти и проложить путь от простого убежища до высокотехнологичной крепости с автоматизированной защитой. Будь то аварийная посадка в покрытых пышной растительностью горах Собриуса или сухих каньонах Пустыни, каждый регион предлагает множество яркой флоры и фауны, а также природные ресурсы, которые можно исследовать и использовать, чтобы обеспечить процветание группы в их неумолимом новом окружении.

Сценарий «Военный аванпост», появившийся с сегодняшним запуском, предлагает новые захватывающие способы игры. Богатый новый контент бросает вызов игрокам, чтобы выбрать лучшую команду выживших и добиться успеха вопреки всему, создав Ansible Relay для обеспечения межзвездной связи. Насыщенный действиями сценарий знакомит вас с новым выжившим, новыми технологиями и рядом инновационных вариантов боя и защиты для исследования.