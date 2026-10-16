Выживайте на необитаемых островах вместе с другом - Stranded Deep стала временно бесплатной

Выживание посреди Тихого океана можно опробовать бесплатно: в Steam стартовали бесплатные выходные Stranded Deep, которые продлятся до 19 октября. Игрокам предстоит исследовать необитаемые острова, добывать ресурсы и бороться за жизнь вдали от цивилизации. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом в кооперативном режиме.

В Stranded Deep необходимо собирать материалы, создавать инструменты, добывать пищу и воду, строить убежища и исследовать окружающий мир. По мере освоения островов игроки смогут создавать более совершенное снаряжение и отправляться в открытый океан, где их ждут новые ресурсы и опасности. Выживание потребует не только грамотного управления запасами, но и осторожности при исследовании морских глубин.

Бесплатные выходные завершатся 19 октября в 20:00 по московскому времени. После этого для продолжения игры потребуется её приобрести.

Заодно разработчики напомнили о Stranded Deep 2 — продолжении, которое уже можно добавить в список желаемого Steam. В свежем дневнике разработчики рассказали о новых животных, обитающих в пустыне, создании инструментов и планах на развитие проекта.