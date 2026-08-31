Stranded Deep 2 получила дебютный трейлер - сиквел перенесёт выживание с острова в пустынную дикую местность

Издатель North Beach Games и студия North Beach Games Prague представили дебютный трейлер и первые скриншоты Stranded Deep 2 — продолжения песочницы о выживании, впервые анонсированного ещё в 2024 году.

На этот раз привычный островной сеттинг сменится огромной пустынной территорией, через которую проходит бесконечная река. Игрокам предстоит исследовать каньоны, дюны и долины, перемещаться по воде на каяке или плоту и искать ресурсы, необходимые для выживания.

В Stranded Deep 2 можно будет строить собственные жилища и даже создавать плавучую базу, которую разрешат переносить по реке. При этом окружающий мир будет реагировать на действия игрока: можно изменять ландшафт, копать землю и перенаправлять течение реки.

Выживание потребует следить за здоровьем, голодом, жаждой и воздействием окружающей среды. Животные будут существовать в рамках собственной пищевой цепи, поэтому игроку придётся учитывать не только непосредственные угрозы, но и поведение окружающей фауны.

Отдельно разработчики обещают обновлённый редактор Cartographer, позволяющий создавать собственные локации и приключения и делиться ими с друзьями. После выхода игры в раннем доступе команда также планирует добавлять новые биомы, локации, животных и возможности крафта.

Работу над Stranded Deep 2 возглавляет соавтор оригинальной игры Сэм Эдвардс. Ранний доступ состоится на ПК в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.