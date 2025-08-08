Загадочный антикварный магазинчик Strange Antiquities откроет свои двери в сентябре этого года

Стало известно, что долгожданное самостоятельное продолжение атмосферной игры Strange Horticulture — Strange Antiquities — выйдет 17 сентября на Nintendo Switch и ПК (Steam). Издатель Iceberg Interactive и разработчик Bad Viking обещают еще более глубокое и амбициозное приключение в мрачном мире оккультизма.

В Strange Antiquities вы станете хранителем странного антикварного магазина в таинственном городке Андермир — месте, где реальность граничит с миром потустороннего. Управляя магазином, вам предстоит изучать загадочные артефакты, исследовать оккультные книги при свете свечей, помогать или, возможно, мешать местным жителям, и раскрывать темные тайны, окутывающие город.

Ваша работа будет требовать предельной внимательности и острого ума — каждый найденный предмет и записка могут пролить свет на историю Андермира. Исследование и дедукция станут ключом к пониманию происходящего, ведь ошибки могут дорого обойтись. Помимо этого, время от времени вам придется покинуть безопасные стены магазина, чтобы лично отправиться на поиски таинственных реликвий.

Особое место в игре занимает атмосфера: дождливый мрак, уютный свет свечей и… кошка Юпитер, которая требует ежедневного внимания и становится вашим верным компаньоном в этом странном путешествии.

Создатели игры — братья Джон и Роб Донкинс — отмечают, что Strange Antiquities вобрала все лучшие наработки первой части, а также стала сложнее и глубже. Если вы полюбили Strange Horticulture за ее загадочный и мрачный мир, то новое приключение в Андермире придется вам по душе.

Страшные тайны, оккультные загадки и атмосфера старого кабинета редкостей ждут вас уже этой осенью. Не пропустите выход Strange Antiquities 17 сентября на Switch и ПК!