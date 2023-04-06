Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin стала доступна в Steam ©

SQUARE ENIX сегодня объявила, что Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin теперь доступна на ПК d Steam. Эта ролевая игра, разработанная в сотрудничестве с Team NINJA из KOEI TECMO GAMES, создателей серий NINJA GAIDEN и Nioh, привносит новое смелое видение в серию FINAL FANTASY, которая понравится как существующим фанатам, так и новым игрокам.

Теперь игра постоянно доступна по более низкой цене на всех платформах.

В STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN игроки могут испытать альтернативный пересказ классической истории FINAL FANTASY, сочетающий в себе сложный и стратегически насыщенный игровой процесс, действие которого происходит в мире и знаниях любимой серии.

Присоединяйтесь к Джеку и его союзникам Эшу, Джеду, Неону и Софии, которые распахивают врата Храма Хаоса и вступают в мир темных фантазий, участвуя в захватывающих битвах, чтобы узнать, действительно ли они Воины Света, как было предсказано в пророчестве.

Игроки также могут насладиться тремя дополнениями для STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. Игроки могут получить доступ к каждому из дополнений через сезонный абонемент игры, который входит в издание Digital Deluxe Edition. Те, у кого уже есть стандартное издание игры, могут приобрести Season Pass отдельно.