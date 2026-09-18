STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN впервые получила максимальную скидку 70% в Steam

Square Enix запустила новую скидочную кампанию для STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи стандартная версия ролевого экшена впервые получила скидку в 70%. Это крупнейшее снижение стоимости игры с момента её появления в Steam — предыдущие акции предлагали максимум 60%.

Помимо стандартного издания, в магазине представлена STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN — Deluxe Edition. В её состав входят основная игра, Season Pass, цифровой артбук и цифровой мини-саундтрек. Владельцы обычного издания также могут приобрести Deluxe Upgrade отдельно.

Season Pass включает три дополнительных сюжетных эпизода — Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift и DIFFERENT FUTURE. Дополнения добавляют новые задания, сюжетный контент, противников, экипировку и способности. Для прохождения материалов сезонного абонемента необходимо предварительно завершить основную игру.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN представляет собой ролевой экшен, созданный Square Enix совместно с Team NINJA из Koei Tecmo Games. Игрокам предстоит взять под управление Джека и его союзников, сражаться с противниками, осваивать различные профессии и способности, собирать оружие и постепенно раскрывать связь происходящих событий с первой FINAL FANTASY. Версия для Steam вышла 6 апреля 2023 года.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.