Пошаговая стратегия Strategic Mind: Spirit of Liberty добралась до консолей

Klabater объявила о выпуске пошаговой стратегии Strategic Mind: Spirit of Liberty на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие по страницам истории, переживая героические приключения.
В этой захватывающей пошаговой стратегической игре вы возьмете на себя роль лидера финской армии, ответственного за защиту своей родины и народа от полного уничтожения. Выбор, который вы сделаете, определит будущее вашей страны. Будете ли вы рисковать своими опытными войсками, чтобы захватить вражеские танки, или будете уделять приоритетное внимание безопасности тех, кто остался позади?
Strategic Mind: Spirit of Liberty предлагает две увлекательные кампании: одна наполнена исторической достоверностью, а другая исследует интригующие сценарии «а что, если».
Неудобно ведь будет на консоли в стратегии играть,это же не шутеры с читерским самонаведением
Автор, ты же понимаешь, что финская армия сражалась против советского союза?!
И?