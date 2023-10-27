Пошаговая стратегия Strategic Mind: Spirit of Liberty добралась до консолей

Пятая по счёту стратегия из серии Strategic Mind.

На этот раз под ваше командование попадают малочисленные финские войска. Ваша единственная цель — спасти свою родину и свой народ от полного уничтожения.

Вам предстоит пройти через ряд миссий, охватывающих три войны: «Зимняя война», «Война-продолжение» и «Лапландская война». Историческая кампания имеет меньший масштаб по сравнению с предыдущими частями, но при этом содержит большое количество операций, охватывающих все культовые исторические события.