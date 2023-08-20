Пошаговая стратегия Strategic Mind: Spirit of Liberty появится на ПК в конце месяца

Strategic Mind: Spirit of Liberty, хардкорная, пошаговая, исторической стратегическая игра, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны, от разработчика Starni Games и издателя Hyperstrange выходит ПК в Steam в понедельник, 28 августа 2023 года.
Командуйте плохо оснащенной финской армией, отчаянно сражающейся с силами Советского Союза и Оси во время Зимней войны, Войны-продолжения и Лапландской войны. Контролируйте эскадрильи, распределение припасов, модернизацию боеприпасов и координацию со штабом для контроля над полем боя. Оживите события прошлого или проложите новый уникальный маршрут, состоящий из сценариев «Что, если», которые изменят течение времени.
Любопытно. Не часто встретишь финнов в роли главной стороны. На моей памяти последней была Talvisota: Ледяной ад. Если не считать моды и сценарии других игр.
Что?
Тоже охренел. Этот забавно слышать, учитывая, что они воевали на стороне ОСИ и даже, участвовали в блокаде Ленинграда.
Хотя что тут удивительного. Вон недавно даже фильм вышел, где фин устраивает партизанскую войну немецким войскам, которые решили выжечь всю Финляндию🤣
Ничего этого не увидел в стиме в описании. Может автор поста сам придумал?
Посмотрите "Лапландская война"