Релизный трейлер тактической стратегии Strategic Mind: Spirit of Liberty ©

Strategic Mind: Spirit of Liberty, хардкорная, пошаговая, историческая стратегическая игра, действие которой происходит во время Второй мировой войны от разработчика Starni Games и издателя Hyperstrange, сегодня выходит на ПК в Steam.

Командуйте финскими войсками и отбивайтесь от легионов советских солдат и держав Оси в легендарной истории упорства. Выживите в жестоких битвах в исторически мрачный период эпохи Второй мировой войны и разработайте стратегию оборонительной войны, чтобы защитить граждан Финляндии от уничтожения.

Окунитесь в историю и испытайте исторически точную кампанию, охватывающую Зимнюю войну, Войну-продолжение и Лапландскую войну, или испытайте альтернативную временную шкалу с битвами «а что, если». Перемещайтесь по картам, как маленьким, так и большим, с реальными достопримечательностями и целями, и станьте свидетелем реалий войны глазами подлинных исторических личностей. Несмотря на численное превосходство, добейтесь идеального позиционирования и преимущества в прямой видимости, чтобы перехитрить грубую силу Советов в исторически точных пошаговых изометрических сражениях.

Тратьте ресурсы с умом, модернизируя и оснащая финские армии новейшей огневой мощью, а также повышайте уровень солдатских эскадрилий, чтобы изучать новые навыки. Оборудуйте специальное оборудование для каждой боевой ситуации, используя бутылки с зажигательной смесью для ближнего боя и противотанковые винтовки дальнего действия, чтобы держать вражеские танки на расстоянии. Захватывайте советскую технику, чтобы пополнить свои ряды и сравнять шансы с британскими бомбардировщиками, голландскими «фоккерами» и американскими истребителями.

Призовите на помощь исторических героев, чтобы преодолеть непреодолимые препятствия. Наносите урон издалека с помощью Симо Хяюха, самого смертоносного снайпера в истории Второй мировой войны, и станьте свидетелем реалий войны с помощью более чем 60-минутного видеоролика с участием таких финских фигур, как барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, Ристо Хейкки Рюти и многие другие.

Получите преимущество над врагом во всех аспектах. Используйте разведку, чтобы получить информацию о противнике перед боем, и проконсультируйтесь со штабом, чтобы обсудить оптимальный подход к уничтожению постоянно наступающих Советов. Используйте зажигательные снаряды, чтобы максимизировать урон, и вызывайте поддержку с воздуха, чтобы обнаружить врагов издалека и нанести смертоносный дождь сверху. Подождите идеального момента, чтобы нанести удар с помощью циклов дня и ночи, которые предоставят стратегические преимущества.