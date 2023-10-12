Стратегия Strategic Mind: Spirit of Liberty появится на консолях в конце октября ©

Strategic Mind: Spirit of Liberty, глубокая хардкорная пошаговая стратегическая игра, погружающая в ключевую главу истории, готова выйти на поле битвы консолей. Klabater выпустит следующую часть серии стратегических игр 26 октября на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation. Игроки отправятся в путешествие по героической борьбе Финляндии во время Зимней войны и Войны-продолжения.

Историческая сага разворачивается, когда 500 000 советских солдат вторгаются в Финляндию, страну с населением всего 3,7 миллиона жителей. Удивительно, но финны храбро защищаются от этой превосходящей силы, нанеся потери в пять раз больше своих собственных. В Войне-продолжении Советы возвращаются с почти половиной всего населения Финляндии, ошеломляющей силой в 1 500 000 человек. И снова непобедимый финский дух свободы торжествует, останавливая захватчиков на их пути. Это доказательство героизма, храбрости и непоколебимой решимости защитить свою Родину.

Как лидер финской армии, вы отвечаете за защиту своей родины и ее народа от угрозы полного уничтожения. Выбор, который вы сделаете, определит будущее вашей страны. Ради захвата вражеских танков вы бы рискнули своими квалифицированными войсками? Вы бы отступили, чтобы помочь тем, кто остался позади, даже если бы это означало угрозу для всех, или вы бы построили новую линию обороны? И будете ли вы рассматривать предложение о переговорах со стороны Советов, которые вас уже дважды предали?

В Strategic Mind: Spirit of Liberty у вас будет возможность в полной мере принять участие в двух захватывающих кампаниях: одна наполнена исторической достоверностью, а другая исследует захватывающие сценарии «а что, если».