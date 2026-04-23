Анонсирована версия Stray для Nintendo Switch 2

Издательство Annapurna Interactive и студия BlueTwelve официально анонсировали выход приключения Stray на Nintendo Switch 2. Новая версия кошачьего квеста в киберпанк-декорациях создается с нуля под обновленное железо, чтобы обеспечить игрокам максимально плавный и визуально насыщенный опыт.

Главным техническим достижением станет поддержка разрешения 4K и значительно увеличенная частота кадров, что сделает картинку четче и стабильнее по сравнению с портом 2024 года. Кроме того, разработчики внедряют поддержку новых контроллеров Joy-Con 2. Особенный интерес вызывает «режим мыши», который предложит свежую механику взаимодействия с окружающим миром и дроном-помощником B-12.

Несмотря на то что оригинальная версия для оригинальной Switch получила положительные отзывы за оптимизацию, текущее обновление призвано полностью раскрыть потенциал следующего поколения консолей.

Релиз Stray на Switch 2 ожидается 28 мая. На данный момент остается открытым вопрос о программе бесплатного апгрейда для текущих владельцев игры, однако проект уже доступен на всех основных платформах, включая ПК и консоли текущего поколения.