Кошачье киберпанк-приключение Stray добралось до Xbox Series X|S и Xbox One ©

Как и планировалось, сегодня Stray также стала доступна на Xbox Series X|S и Xbox One после выхода на ПК и PlayStation в прошлом году, где она также добилась значительного успеха при запуске.

В июне уже было объявлено, что Stray появится на Xbox 10 августа 2023 года, поэтому мы достигли даты выпуска этой особенной и интересной приключенческой игры с котом в футуристическом мире.

Это очень специфическая игра с несколько ограниченным взаимодействием и основанная, прежде всего, на исследовании, но, несмотря на этот нетипичный игровой процесс, Stray добилась невероятного успеха. При запуске она получила значительный резонанс в СМИ, а также вошла в число главных номинантов на «Игры года 2022».