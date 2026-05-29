Релиз Stray на Nintendo Switch 2 омрачился технической ошибкой с бесплатным апгрейдом

Отсутствие бесплатного апгрейда Stray для Nintendo Switch 2 оказалось техническим сбоем eShop, а не спланированным решением Annapurna Interactive. Издатель официально подтвердил, что все владельцы цифровой версии игры для оригинальной Switch должны получать 100% скидку при переходе на Nintendo Switch 2 (за исключением Японии). Из-за ошибки в магазине Nintendo этот бонус сейчас просто не отображается.

Команда Annapurna уже координирует свои действия с Nintendo, чтобы ликвидировать этот баг в eShop в ближайшие дни. Разработчики просят владельцев Nintendo Switch 2 немного подождать и обещают оперативно вернуть положенное бесплатное обновление. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг этого исправления.

Тем временем Stray уже доступна на Switch 2 с такими улучшениями, как оптимизированная графика, разрешение 4K, повышенная частота кадров, а также уникальный режим управления типа «мышь» с помощью контроллеров Joy-Con 2.