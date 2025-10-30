ЧАТ ИГРЫ
Stray 19.07.2022
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Киберпанк
8.5 1 639 оценок

Sony раскрыла бесплатные игры PlayStation Plus на ноябрь 2025 года

butcher69 butcher69

Sony Interactive Entertainment представила список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus Essential на ноябрь 2025 года. Все тайтлы станут доступны с 4 ноября, и этот месяц обещает быть насыщенным как для фанатов гонок, так и для любителей приключений и комичных симуляций.

На PS5 подписчики смогут опробовать EA Sports WRC 24 — новую официальную игру чемпионата мира по ралли FIA. Разработанная командой, стоящей за серией Dirt Rally, игра позволяет управлять машинами WRC, WRC2 и Junior WRC сезона 2024 года. В режиме «Конструктор» можно создавать собственные раллийные автомобили, а «Моменты» предлагают переписать историю гонок, участвуя в воссозданных событиях. Дополнительно доступны карьера, чемпионат, гонка на время, кроссплатформенный мультиплеер и детальный редактор ливрей, что создаёт полный опыт WRC для новичков и ветеранов.

Любители необычных приключений оценят STRAY для PS5 и PS4. Игроки возьмут на себя роль бездомного кота, потерявшегося в мрачном кибергороде, и должны разгадать древнюю загадку, чтобы сбежать. Мир игры впечатляет детализацией неоновых переулков и разрушающихся зданий, а взаимодействие с окружением добавляет игривости и динамики. Проект создан небольшой студией BlueTwelve Studio из юга Франции.

Для тех, кто любит комичные стратегии, доступен Totally Accurate Battle Simulator на PS5 и PS4. Игроки управляют шаткими красными и синими существами, наблюдая их нелепые сражения, созданные на основе физической симуляции. Более 100 юнитов можно использовать в боях или создавать новых в редакторе. Онлайн-мультиплеер позволяет сражать своих созданий с друзьями и другими игроками.

Ноябрь 2025 года обещает подписчикам PlayStation Plus разнообразие жанров — от реалистичных гонок и атмосферных приключений до хаотичных стратегий, обеспечивая каждому что-то по вкусу.

