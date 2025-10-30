Sony раскрыла бесплатные игры PlayStation Plus на ноябрь 2025 года

Sony Interactive Entertainment представила список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus Essential на ноябрь 2025 года. Все тайтлы станут доступны с 4 ноября, и этот месяц обещает быть насыщенным как для фанатов гонок, так и для любителей приключений и комичных симуляций.

На PS5 подписчики смогут опробовать EA Sports WRC 24 — новую официальную игру чемпионата мира по ралли FIA. Разработанная командой, стоящей за серией Dirt Rally, игра позволяет управлять машинами WRC, WRC2 и Junior WRC сезона 2024 года. В режиме «Конструктор» можно создавать собственные раллийные автомобили, а «Моменты» предлагают переписать историю гонок, участвуя в воссозданных событиях. Дополнительно доступны карьера, чемпионат, гонка на время, кроссплатформенный мультиплеер и детальный редактор ливрей, что создаёт полный опыт WRC для новичков и ветеранов.

Любители необычных приключений оценят STRAY для PS5 и PS4. Игроки возьмут на себя роль бездомного кота, потерявшегося в мрачном кибергороде, и должны разгадать древнюю загадку, чтобы сбежать. Мир игры впечатляет детализацией неоновых переулков и разрушающихся зданий, а взаимодействие с окружением добавляет игривости и динамики. Проект создан небольшой студией BlueTwelve Studio из юга Франции.

Для тех, кто любит комичные стратегии, доступен Totally Accurate Battle Simulator на PS5 и PS4. Игроки управляют шаткими красными и синими существами, наблюдая их нелепые сражения, созданные на основе физической симуляции. Более 100 юнитов можно использовать в боях или создавать новых в редакторе. Онлайн-мультиплеер позволяет сражать своих созданий с друзьями и другими игроками.

Ноябрь 2025 года обещает подписчикам PlayStation Plus разнообразие жанров — от реалистичных гонок и атмосферных приключений до хаотичных стратегий, обеспечивая каждому что-то по вкусу.