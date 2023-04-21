Stray Blade 20.04.2023
5.1 21 оценка

Игроки прохладно встретили ролевой экшен Stray Blade

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butcher69
Новости

Вчера, 20 апреля, состоялся релиз приключенческого ролевого экшена Stray Blade от разработчиков Point Blank Games и издательства 505 Games. Новая игра не смогла впечатлить игроков и в Steam только 60% одобрени

По словам поигравших, вся игра выстроена вокруг одной механики и которая не работает должным образом. Система ремесел, одна из основных в игре, вообще толком не работает, а всеми любимые жанровые перекаты и увороты довольно неточные и это мешает играть. Отдельно отмечают цену — игра того не стоит. В общем получился ничем не примечательный, упрощенный, представитель жанра soulslike.

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Stray Blade "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 21.04.2023] {ndck76}
Stray Blade "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 21.04.2023] {Raynard}
Stray Blade "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 21.04.2023] {Raynard}
Состоялся релиз ролевого экшена Stray Blade
Состоялся релиз ролевого экшена Stray Blade
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Floww

Так тут уже по геймплейному ролику видно, что это убожество а не игра. Странно, что плохие отзывы в стиме, там так покушать обожают))

0
pudovik17

Шляпа...

-1
Serpentrage

С таймингами в игре беда полная и мувсетами врагов, тебя учат парировать голубые атаки - ты это делаешь но не успевает твоя анимация парирования закончится как враг ТУТ ЖЕ долбит тебя второй атакой со скоростью мухи, че ваще происходит =))

-1
Hevin

Так игра похожа на жидкий звиздец, тайминги врагов не настроены, ты либо ждёшь пол часа анимацию, либо уклоняешься. Оружие громоздкое и неповоротливое. Зачем нужен крафт был - хз. В итоге из пародии на КоА получился клон дс, где учат парировать как собаку Павлова.

-1