Для игрового мюзикла Stray Gods стало доступно дополнение "Орфей"

Humble Games и Summerfall Studios выпустили долгожданное новое дополнение Stray Gods: Orpheus для Stray Gods: The Roleplaying Musical. Дополнение доступно на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В честь запуска команда выпустила новый трейлер.
«Было так приятно провести немного больше времени с этими персонажами и попробовать что-то новое с интерактивной музыкой. Orpheus — это как любовное послание миру, который мы создали, так и нашим поклонникам», — сказал Дэвид Гейдер, креативный директор Summerfall Studios.
Написанная Дэвидом Гейдером, в главных ролях Энтони Рэпп (RENT, Star Trek: Discovery) и Эрика Ишии (Dimension 20, Worlds Beyond Number), игроки берут на себя роль Орфея в этой совершенно новой истории для Stray Gods: The Roleplaying Musical. История Орфея, возможно, закончена — пока Гермес не возвращает его в мир живых. С их помощью игроки проведут Орфея через глубины принятия смертных решений — с кем встречаться, на что надеяться, на каком инструменте играть.
Игроки могут услышать 6 совершенно новых оригинальных песен, где каждое решение меняет песню и историю. Stray Gods: Orpheus, написанный Остином Уинтори, на слова Саймона Холла (Tripod), Монтеня (Jess Cerro) и нового участника Тома Карди (Red Flags, Artificial Intelligence), — это полнометражный опыт с часами интерактивной музыки, которую игроки могут исследовать снова и снова.
кринк