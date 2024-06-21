Дополнение "Орфей" для игры-мюзикла Stray Gods выйдет 27 июня

Этот проект сочетает в себе элементы интерактивной адвенчуры, ролевой игры и мюзикла. Действие разворачивается в современном фэнтезийном мире, где древнегреческие боги и мифические существа скрытно сосуществуют бок о бок с людьми.

Игрок берёт на себя роль Грейс — недавней выпускницы колледжа, в которой пробудилась сила легендарной Музы. Это открытие переворачивает жизнь девушки с ног на голову и втягивает её в опасное расследование, связанное с загадочной смертью предыдущей Музы. У Грейс есть ограниченное время, чтобы распутать этот клубок интриг, пока её собственная жизнь и судьба всего скрытого мира не оказались под угрозой.

Одна из главных «фишек» Stray Gods — это полноценные музыкальные номера, органично вплетённые в повествование. В ключевые моменты истории персонажи спонтанно начинают петь, выражая свои эмоции, мысли и мотивации через песню. Это не просто стилистическое решение, а важный геймплейный элемент, напрямую влияющий на развитие сюжета.

Будучи Музой, Грейс обладает способностью музыкального убеждения. Её голос и мелодии способны очаровывать, вдохновлять и даже манипулировать другими персонажами. Игрок волен выбирать, как именно применять этот дар — можно использовать музыку для достижения своих целей, создания романтической связи или укрепления дружбы. Но у каждой песни есть своя цена, и злоупотребление силой Музы может привести к непредсказуемым последствиям.