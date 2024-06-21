Дополнение "Орфей" для игры-мюзикла Stray Gods выйдет 27 июня

Дополнение Stray Gods: The Roleplaying Musical - Orpheus («Орфей») выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam) 27 июня и будет продаваться по цене 10 долларов, объявили издатель Humble Games и разработчик Summerfall Studios.
Действие Stray Gods: The Roleplaying Musical разворачивается в современном фэнтезийном мире, где главная героиня Грейс, бросившая колледж, получает силу Музы — силу, которая ей понадобится, чтобы узнать правду о смерти своей предшественницы до того, как истечет отведенное ей время. В этом ролевом мюзикле игроки будут решать, с кем Грейс вступит в союз, кому она может доверять, а кто может ее предать.
В аддоне же предстоит играть за легендарного певца из древнегреческих мифов Орфея, которого Гермес вернул в мир живых, чтобы тот познал все тяготы человеческой жизни, принимая сложные решения. В дополнение к новой сюжетной линии идут шесть новых композиций.