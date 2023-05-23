"Мы в восторге от того, насколько далеко продвинулись" - Авторы хоррора Stray Souls рассказали о разработке ©

В течении 2023 года до официального релиза должен добраться весьма любопытный психологический хоррор под названием Stray Souls. Разработчики из Jukai Studio опубликовали небольшой выпуск из рубрики "Дневники разработчиков", где поделились некоторыми подробностями о разработке, включая некоторые нововведения.

Одним из последних нововведений в проект был, как ни странно, фонарик. Авторы сами смеются над этим моментом, ведь данный предмет является самым важнейшим предметом практически во всех хоррорах, но его они добавляют чуть ли не в последний момент разработки. Фонарик значительно улучшил погружение и дал новое понимание баланса между светом и тьмой в окружении.

Кроме того, представители Jukai Studio подметили, что помимо оставшихся нововведений, проект находится на технической шлифовке, поэтому перенос релиза не планируется. Вот что говорят авторы в своем обращении к игровому сообществу:

Хотя у нас ещё осталось немного работы над отшлифовкой, мы в восторге от того, насколько далеко мы продвинулись и с нетерпением ждём, чтобы вы все смогли взять её в свои руки! Наконец, мы хотим выразить благодарность за вашу поддержку Stray Souls! Мы понимаем, что ожидание очень игры может быть неприятным, но мы благодарны за то, что у есть такое потрясающее сообщество вокруг нас. Ваше участие и поддержка на протяжении процесса разработки были фантастическим источником мотивации для всей команды.