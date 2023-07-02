Кинематографический боевик Strayed Lights бросает вызов геймерам с новыми режимами ©

Французская независимая студия Embers выпустила новое обновление контента для своей флагманской игры Strayed Lights в рамках своей дорожной карты летнего контента. Обновление добавляет два новых режима сложности, которые представляют два столпа Strayed Lights — сражение со свирепыми титаническими боссами или исследование атмосферного, сказочного мира игры.

В обновлении режимов сложности мир Strayed Lights оживает благодаря двум новым режимам сложности: режиму испытаний и режиму истории. В режиме «Вызов» игроки подвергаются испытанию в совершенно новом режиме высокой сложности, проводя сравнения между игрой и ее вдохновителями, такими как основанный на парировании реактивный бой Sekiro, который оказал центральное влияние на Strayed Lights.

В обновлении режима «История» Strayed Lights вместо этого обращает внимание на сказочный мир, который создала Embers. Столкновения с врагами значительно умиротворены, а боссы стали более безмятежными, и у игроков, которые хотят исследовать уникальный мир и историю Strayed Lights в своем собственном темпе, теперь есть выбор.

«В режиме испытаний мы подчеркнули уникальный дизайн каждого босса идеями, которые изначально были вырезаны из-за того, что они были слишком сложными», — объясняет креативный директор Embers Александр Аррамон, также добавляя, что команда Embers даже изо всех сил пыталась завершить игру в этом режиме».

«В то время как в сюжетном режиме мы хотели поделиться опытом исследования этого мира с игроками, которых интересует эмоциональная история Strayed Lights. Игроки готовы использовать внутриигровую функцию фото, которая намного проще без гигантских теней, атакующих вас».