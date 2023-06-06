Мистическое приключение Strayed Lights получило новый сложный режим "Испытания" ©

Французская независимая студия Embers объявила о новых обновлениях контента для своей кинематографической приключенческой игры Strayed Lights. Эти обновления включают в себя новые игровые режимы, «Испытания» и «Воспоминания».

В обновлении «Испытания» игрокам будет предложено сразиться с множеством могущественных боссов на повышенной сложности, не погибнув. С «Воспоминаниями» игроки могут противостоять любому ранее побежденному боссу, как в их первоначальной сложности, так и в новых, раскрытых формах. Теперь обладающие потусторонней силой, боссы Strayed Lights оснащены невиданными ранее атаками и анимацией, которые расширят границы интенсивного и плавного боя, основанного на парировании.