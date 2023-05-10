Strayed Lights 25.04.2023
5.3 12 оценок

Приключенческий экшен Strayed Lights получил хвалебный трейлер

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monk70
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Embers, разработчик получившего признание критиков кинематографического приключенческого боевика Strayed Lights, представил хвалебный трейлер с положительными отзывами, которые игра получила как от игроков, так и от критиков.

Трейлер демонстрирует некоторые из восторженных обзоров и похвал, которые Strayed Lights получила с момента своего запуска, а также фрагменты кадров игрового процесса, которые подчеркивают потрясающие визуальные эффекты и атмосферу игры. Трейлер — свидетельство тяжелой работы и самоотверженности команды Embers, которая тщательно создала эту кинематографическую приключенческую игру.

С момента своего запуска Strayed Lights получила множество похвал за уникальный художественный стиль, захватывающий сюжет и инновационную игровую механику. Игра получила высокую оценку за захватывающее построение мира и способность переносить игроков в загадочный и очаровательный мир.

Strayed Lights доступна за 24,99 доллара США на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GoG.

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