Приключенческий экшен Strayed Lights получил новый трейлер ©

Разработчик Embers поделился новым трейлером для предварительного заказа грядущей приключенческой игры Strayed Lights, запуск которой запланирован на 25 апреля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.

В новом видео игроки откроют для себя некоторые из светящихся диких животных, коварных сред и безжалостных монстров, которые лежат в основе медитативного путешествия Strayed Light. Путь к трансцендентности потребует противостояния с жуткими существами, обитающими внутри и вне души.

В Strayed Lights игроки присоединятся к неуравновешенному существу света и тьмы, которое отправляется в сказочный мир, чтобы достичь пробуждения. По мере того, как существо вырастает из потерянного ребенка в решительного взрослого, игроки отправятся в путешествие по туманным горам, темным пещерам, разрушенным городам и светящимся руинам. Жестокие теневые существа будут стоять на пути крошечного света, но этих монстров нужно успокаивать, а не убивать.

Strayed Lights заставит игроков противостоять монстрам с помощью динамичной боевой системы, подобранной по цветам. Переключайтесь между оранжевым и синим состояниями бытия, чтобы парировать атаки врагов и поглощать их энергию. Отбивайтесь, наносите удары и парируйте с точностью, чтобы высвободить мощные выбросы энергии, способные нанести невероятный урон. Овладейте движущимся шедевром, который представляет собой боевой процесс Strayed Light, чтобы подавить волнения монстров и освободить их от их внутренних демонов.