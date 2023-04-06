Strayed Lights 25.04.2023
4.2 6 оценок

Приключенческий экшен Strayed Lights получил новый трейлер

©
monk70
Новости

Разработчик Embers поделился новым трейлером для предварительного заказа грядущей приключенческой игры Strayed Lights, запуск которой запланирован на 25 апреля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.

В новом видео игроки откроют для себя некоторые из светящихся диких животных, коварных сред и безжалостных монстров, которые лежат в основе медитативного путешествия Strayed Light. Путь к трансцендентности потребует противостояния с жуткими существами, обитающими внутри и вне души.

В Strayed Lights игроки присоединятся к неуравновешенному существу света и тьмы, которое отправляется в сказочный мир, чтобы достичь пробуждения. По мере того, как существо вырастает из потерянного ребенка в решительного взрослого, игроки отправятся в путешествие по туманным горам, темным пещерам, разрушенным городам и светящимся руинам. Жестокие теневые существа будут стоять на пути крошечного света, но этих монстров нужно успокаивать, а не убивать.

Strayed Lights заставит игроков противостоять монстрам с помощью динамичной боевой системы, подобранной по цветам. Переключайтесь между оранжевым и синим состояниями бытия, чтобы парировать атаки врагов и поглощать их энергию. Отбивайтесь, наносите удары и парируйте с точностью, чтобы высвободить мощные выбросы энергии, способные нанести невероятный урон. Овладейте движущимся шедевром, который представляет собой боевой процесс Strayed Light, чтобы подавить волнения монстров и освободить их от их внутренних демонов.

Трейлеры
4
1
Последние посты по игре Strayed Lights
Ограниченная по времени демоверсия приключенческого экшена Strayed Lights стала доступна для ПК
Ограниченная по времени демоверсия приключенческого экшена Strayed Lights стала доступна для ПК
Геймплейный трейлер приключенческого экшена Strayed Lights
Геймплейный трейлер приключенческого экшена Strayed Lights
Анонсирован приключенческий экшен Strayed Lights
Анонсирован приключенческий экшен Strayed Lights
Комментарии: 1
Ваш комментарий
JohnTornton

хотел добавить в желаемое, а оно уже там есть оказывается)

1