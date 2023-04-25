Strayed Lights 25.04.2023
5.4 10 оценок

Состоялся релиз приключенческого экшена Strayed Lights на ПК и консолях

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monk70
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Разработчик Embers объявил, что захватывающая приключенческая игра Strayed Lights стала доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Игроки берут на себя роль крошечного растущего света, который отправляется на поиски трансцендентности и противостоит пугающим существам, обитающим внутри и снаружи.

В Strayed Lights игроки переключаются между цветными состояниями существа, чтобы парировать атаки противника и, если правильно рассчитать время, поглощать энергию противника для яростных ударов с высоким уроном. Освойте ритм игрового боя, чтобы подавить беспорядки колоссальных существ, вышедших из-под контроля, и очистить их от эмоциональных мучений.

Простая в освоении, но сложная в достижении мастерства боевая система Strayed Lights будет лежать в основе навязчиво красивого игрового мира мерцающей фауны и таинственных руин. Захватывающее повествование, не основанное на диалогах, четкое художественное оформление, похожее на ручную роспись, и созерцательный саундтрек, написанный лауреатом премии Грэмми художником Остином Винтори, завершат этот глубоко запоминающийся опыт.

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