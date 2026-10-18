Пранки, стримы и ужасы на заброшенной железной дороге - кооперативный хоррор Stream Train вышел в Steam

Студия Half Past Yellow представила релизный трейлер Stream Train — кооперативного хоррора, в котором игрокам предстоит исследовать заброшенную железную дорогу, устраивать розыгрыши друзьям и вести прямые трансляции своих приключений. Игра уже доступна на PC в Steam.

В центре событий окажется компания любителей острых ощущений, решивших отправиться в путешествие по безлюдным железнодорожным путям. Вооружившись камерами и желанием развлечь зрителей, участники будут исследовать пугающие места, снимать происходящее и подшучивать друг над другом.

Однако безобидное на первый взгляд приключение постепенно превратится в настоящий кошмар. Игрокам придется столкнуться с жуткими проявлениями «зловещей долины» (Uncanny Valley), где привычные вещи и существа могут выглядеть почти нормально, но вызывать необъяснимый страх.

Основу игрового процесса составят совместное исследование локаций, взаимодействие между участниками и попытки выжить в условиях нарастающей угрозы. При этом розыгрыши и стремление снять эффектные кадры способны лишь усложнить ситуацию.

Новый трейлер демонстрирует мрачную атмосферу заброшенной железной дороги и сочетание кооперативного хоррора с юмором, построенным вокруг стриминга и дружеских пранков.