Lexus LS из видеоигры Street Fighter II стал реальным автомобилем

Каждый, кто когда-либо брал в руки геймпад от Super Nintendo и играл за любимого персонажа в Street Fighter II, наверняка с удовольствием проходил бонусный уровень. Там, вместо схватки с борцом сумо, осыпающим противника градом пощечин, или с зеленым болотным монстром, владеющим электричеством, можно было перевести дух и — яростно колотя по кнопкам — буквально выбить всю «начинку» из автомобиля Lexus L400.

Почему? Причина была довольно замысловатой. Согласно официальной предыстории игры, сцена с уничтожением машины задумывалась как рекламный трюк дилера подержанных автомобилей, решившего избавиться от нераспроданного товара. В действительности же этот эпизод вполне мог быть вдохновлен реальными событиями 1980-х годов, когда американские авторабочие в знак протеста крушили японские автомобили.

Как бы то ни было, крушение виртуального автомобиля позволяло игрокам выплеснуть эмоции, и теперь этот момент многие повзрослевшие геймеры вспоминают с ностальгией. Поскольку 16 октября выходит новый фильм по мотивам Street Fighter, фанаты наверняка с восторгом увидят в свежих трейлерах кадры, где бойцы снова разбивают автомобили.

Но есть новость еще лучше: тот самый Lexus из бонусного уровня Street Fighter перекочевал из виртуального мира в реальный. Официально автомобиль в игре не назывался Lexus L400, так как разработчики не имели лицензии, но все прекрасно понимали, что это именно он. Поскольку такие машины существуют на самом деле, придать реальному автомобилю вид объекта, отрисованного в 16-битной графике, стало уникальной задачей.

Для команды Vehicle Effects, создавшей множество тачек для кинофраншизы «Форсаж», эта задача не была сложной. Раунд первый: правильно оформить кузов, создав эффект пикселизации. Раунд второй: переделать салон, вышив на подголовниках надпись «You Win» («Победа»). Раунд третий: заменить кнопки подогрева сидений на монетоприемник в стиле игровых автоматов. Машина выглядит очень круто — пожалуй, даже слишком хорошо, чтобы разбивать её по-настоящему. Вместо этого автомобиль из Street Fighter разыгрывают в лотерее, где также можно выиграть денежный приз в размере 25 400,69 долларов. Конкурс проводится совместно со страховой компанией The General, а участвовать в нем могут только жители США.

Казалось бы, идеальный автомобиль для поездки на премьеру фильма. Но, пожалуй, не стоит: представьте, что вы возвращаетесь на парковку и видите, как русский рестлер размером с медведя и человек в маске с когтистой лапой разносят вашу машину в щепки.