Street Fighter V временно сняли с продаж из-за опасной бреши в безопасности

Разработчики из Capcom были вынуждены временно отключить все сетевые функции в Street Fighter V на PlayStation 4 и PC (Steam). Причиной сбоя стала критическая уязвимость в языке программирования PHP, который используется в сетевой архитектуре файтинга. Ради безопасности пользователей издатель также принял решение постепенно приостановить продажи игры на обеих платформах.

На данный момент в Street Fighter V работают только офлайн-режимы. Инженерный отдел Capcom уже проводит экстренное техобслуживание, чтобы устранить проблему, однако точные сроки завершения работ не уточняются. Компания официально извинилась перед игроками за доставленные неудобства.

На прошлой неделе в сети появились данные о двух серьезных брешах в безопасности PHP. Эти уязвимости позволяют хакерам удаленно выполнять произвольный код на серверах без авторизации. Злоумышленники могут использовать эту ошибку для уничтожения данных, внедрения вредоносных скриптов или блокировки операционных систем с целью получения выкупа.

Хотя консорциум The PHP Foundation выпустил необходимые исправления в день обнаружения проблемы, каждый сервис должен внедрить их самостоятельно. Сейчас игровое сообщество ждет от Capcom оперативного обновления сетевой инфраструктуры Street Fighter V, после которого игра сможет полноценно вернуться в продажу.