50 Cent в роли Балрога? Рэпер подтвердил свое участие в новом фильме по Street Fighter

Ходят слухи, что культовый рэпер и актер 50 Cent (Кертис Джексон) может сыграть Балрога в грядущей экранизации Street Fighter, и, похоже, они имеют под собой основания. Артист сам подтвердил публикацию от Nexus Point News, ранее считавшуюся всего лишь домыслами.

Балрог — один из самых знаковых бойцов в серии Capcom, вдохновленный легендарным Майком Тайсоном. С учётом физической формы 50 Cent и его экранного обаяния, он выглядит отличным кандидатом на роль этого могучего боксёра.

Фильм Street Fighter должен выйти 20 марта 2026 года, и участие Джексона добавит проекту звёздного блеска. Недавно также стало известно, что Каллина Лян исполнит роль Чунь Ли, что свидетельствует о формировании яркого и разностороннего актёрского состава.

Пока не ясно, подтвердит ли студия участие 50 Cent официально, но один факт очевиден — новый фильм по Street Fighter всерьёз нацелен затмить экранизацию 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом. В ближайшие недели стоит ждать новых подробностей.