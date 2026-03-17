Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 660 оценок

Алекс возвращается: Street Fighter 6 получила крупное обновление с легендарным бойцом

butcher69 butcher69

Capcom выпустила масштабное обновление для Street Fighter 6, главным событием которого стало возвращение одного из культовых персонажей серии — Алекс. Боец, знакомый игрокам по Street Fighter III, вновь выходит на арену со своим фирменным борцовским стилем.

Вместе с персонажем в игру добавили комбо-испытания и подробное руководство, позволяющее быстрее освоить его приёмы. Также обновление принесло новые костюмы — четвёртые образы получили Ди-Джей и Елена.

Разработчики не забыли и о балансе: в патче внесены корректировки боевой системы. Алекс доступен за внутриигровую валюту Fighter Coins, а владельцы Year 3 Character Pass и Ultimate Pass получат его автоматически.

