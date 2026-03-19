Английский перевод Street Fighter 6 вызвал скандал на Западе: из-за неточного перевода Алекс женился на своей сестре

Выход долгожданного бойца Алекса в файтинге Street Fighter 6 не только порадовал фанатов возвращением культового персонажа, но и привелпривел к громкому скандалу в западном сообществе. Причиной стали новые детали сюжета, раскрытые в режиме "Мировое турне". Согласно лору, Алекс, воспитанный Томом после смерти родителей, вырос, женился на его дочери Патриции и они ждут ребенка. Для многих поклонников, знакомых с предысторией персонажа по комиксам и предыдущим играм, это стало шоком: они всегда воспринимали Патрицию как сестру Алекса.

Ключевая проблема, как выяснилось, кроется в неточности перевода. В английской локализации Тома называют "приемным отцом" Алекса. Поскольку Патриция - родная дочь Тома, это автоматически сделало их приемными братом и сестрой. В англоязычных странах, откуда родом персонажи, браки между такими родственниками запрещены, так как закон приравнивает их к кровным.

Однако оригинальный японский текст использует более расплывчатый термин "sodate no oya", который означает "воспитатель", "человек, взявший на себя заботу о ребенке", но не обязательно подразумевает юридическое усыновление. Алекс просто жил в доме Тома и рос с Патрицией, но юридически не был ей братом.

Таким образом, скандал вокруг Алекса и Патриции обнажил давнюю проблему локализации видеоигр: даже одно неверно подобранное слово может кардинально изменить восприятие сюжета миллионами игроков.