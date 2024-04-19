Анонсирована фигурка Кэмми из серии Street Fighter за 62 тысячи рублей

Premium Collectibles показала коллекционную детализированную фигурку Кэмми из франшизы Street Fighter. Героиня представлена в трех нарядах: Street Fighter 2, Street Fighter 6 и Street Fighter Alpha.
Стоимость фигурки Кэмми — $665 (свыше 62,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Она выполнена из смолы в масштабе 1 к 4, а рост коллекционной статуэтки составляет 42 сантиметра.
В апреле студия Fine Nib Studi представила раздеваемую фигурку Евы из Stellar Blade. Коллекционную фигурку в прозрачном костюме продают от 39 тыс. до 67 тыс. рублей.
Такую бы на лицо...
Чего?
Штангу он на лицо хочет. Спортсмен наверное.
Какой-то неправильный спортсмен.
Письку лизать хочет
а чо у него своей нету?:)
раздеваемая?)
за такие деньги она должна уметь поднимать не только штангу...
И не слова про раскрытие темы.