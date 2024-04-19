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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 473 оценки

Анонсирована фигурка Кэмми из серии Street Fighter за 62 тысячи рублей

Simple Jack
Новости

Premium Collectibles показала коллекционную детализированную фигурку Кэмми из франшизы Street Fighter. Героиня представлена в трех нарядах: Street Fighter 2, Street Fighter 6 и Street Fighter Alpha.

Стоимость фигурки Кэмми — $665 (свыше 62,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Она выполнена из смолы в масштабе 1 к 4, а рост коллекционной статуэтки составляет 42 сантиметра.

В апреле студия Fine Nib Studi представила раздеваемую фигурку Евы из Stellar Blade. Коллекционную фигурку в прозрачном костюме продают от 39 тыс. до 67 тыс. рублей.

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9
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Такую бы на лицо...

1
hpi

Чего?

1
Oscilograf hpi

Штангу он на лицо хочет. Спортсмен наверное.

2
hpi Oscilograf

Какой-то неправильный спортсмен.

1
Abarmot90 Oscilograf

Письку лизать хочет

-1
Oscilograf Abarmot90

а чо у него своей нету?:)

0
Talendor3

раздеваемая?)

0
Сyberpunk

за такие деньги она должна уметь поднимать не только штангу...

0
AT_Sagor

И не слова про раскрытие темы.

0