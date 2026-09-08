Арджун ворвётся в Street Fighter 6 в середине октября - боец делает ставку на йогу, ловушки и восстанавливаемый урон

Capcom объявила дату выхода второго персонажа 4-го года для Street Fighter 6. Арджун присоединится к ростеру 13 октября и станет необычным бойцом, который использует техники йогического дыхания, мощные удары и ловушки для постепенного истощения противника.

По истории персонажа, Арджун служил полицейским в Индии, пока его напарник не был убит, а самого героя не обвинили в преступлении. Теперь он скрывается от преследования и пытается раскрыть обстоятельства смерти напарника. Его стиль боя построен вокруг контроля дыхания и способности наносить противнику восстанавливаемый урон даже при блокировании атак.

В арсенале Арджуна есть «Рука справедливости», «Жестокий удар плечом» и «Кольцо дыхания», позволяющее создавать воздушные снаряды. Особое место занимает «Божественный столб» — боец поднимает из земли каменный столб, который затем может использовать как оружие. Комбинация этого приёма с «Жестоким плечом» позволяет атаковать противника столбом с разных направлений.

Есть у Арджуна и защитная механика «Непоколебимая защита»: благодаря йогическому дыханию он превращает ближние удары противника в контратаки с восстанавливаемым уроном. Завершают набор три суперприёма, включая «Приказ Якши» — кинематографическую атаку третьего уровня.

Арджун станет доступен владельцам Character Pass Year 4 или Ultimate Pass Year 4. Вместе с ним появятся два костюма. Второй можно получить через режим «Аркада» для аватаров или приобрести за Fighter Coins. В состав 4-го года также войдут Тифа из Final Fantasy VII Remake и Бош, а ранее уже вышла Ясмин.