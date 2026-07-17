Аромат победы: фанаты Street Fighter 6 теперь смогут "понюхать" любимых персонажей

Самые необычные коллаборации года продолжают удивлять: Capcom объединилась с японским парфюмерным брендом Gaming Fragrance, чтобы выпустить линейку ароматов, вдохновленных приемами персонажей Street Fighter 6.

С 16 июля 2026 года в Японии стартуют предзаказы на три парфюма, посвященных Ингрид, Эду и Джури. Стоимость каждого флакона - 6850 иен (около 3300 рублей). Но не спешите представлять запах пота и адреналина после трехраундового боя - создатели подошли к вопросу куда более изящно. Вместо того чтобы воссоздавать реальные телесные ароматы бойцов, парфюмеры интерпретировали фирменные приемы персонажей:

Аромат Джури - фруктово-цветочная композиция с нотами малины, маракуйи, клубники, черники и оттенками фиалки. Разработчики говорят, что запах отражает быструю реакцию и решительность злодейки.

- фруктово-цветочная композиция с нотами малины, маракуйи, клубники, черники и оттенками фиалки. Разработчики говорят, что запах отражает быструю реакцию и решительность злодейки. Аромат Ингрид - грейпфрут и листовые зелёные ноты символизируют накопление энергии, а жасмин, роза, кедр и янтарь - момент её высвобождения.

- грейпфрут и листовые зелёные ноты символизируют накопление энергии, а жасмин, роза, кедр и янтарь - момент её высвобождения. Аромат Эда - древесно-цитрусовая композиция с бергамотом, гвоздикой, мятой, розмарином, ветивером и янтарём призвана передать его хладнокровие и непредсказуемый стиль боя.

Эти вещи значительно усиливают ощущение единства с любимым персонажем, - объясняет директор Street Fighter 6 Такаюки Накаяма. - Ароматы помогают настроиться на концентрацию во время долгих игровых сессий и дарят освежающее ощущение, мягко снимая напряжение после интенсивных матчей. Они отлично подходят для переключения между игровым режимом и повседневной жизнью, делая ваше времяпрепровождение за игрой ещё более особенным.

Остается главный вопрос: действительно ли запах бергамота напомнит игрокам о серии молниеносных ударов в солнечное сплетение? Как пошутил один из комментаторов, возможно, дело в легком сотрясении. Тем не менее, спрос на парфюмированные новинки обещает быть высоким - ведь фанаты файтингов привыкли побеждать не только в бою, но и в стиле.