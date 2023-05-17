Street Fighter 6 02.06.2023
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Авторы Street Fighter 6 рассказали, как нужно играть за Гайла

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butcher69
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Открытая бета-версия Street Fighter 6 уже не за горами, и в своем новом видео-руководстве по персонажам Capcom уделяет особое внимание Гайла. Будучи еще одним ветераном серии, Гайл появлялся почти во всех основных играх и имеет одну из самых знаковых сценических тем.

В Street Fighter 6 он стремится к выполнению "надежного, бескомпромиссного плана игры" в нападении и защите. Наряду с быстрым восстановлением снарядов, Flash Kick Гайл обеспечивает сильную игру против воздушных атак. Он также обладает большим радиусом действия, многие атаки направлены вперед. Используйте Sonic Boom, чтобы открыть врагов и надавить на них, а затем контратакуйте соответствующим образом.

Street Fighter 6 выходит 2 июня для PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК. Открытая бета-версия игры проходит с 19 по 21 мая, и Гайл является одним из восьми доступных персонажей.

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