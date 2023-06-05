Street Fighter 6 02.06.2023
6.9 142 оценки

Британский розничный чарт: Street Fighter 6 ворвался в десятку лучших, но не смог побить The Legend of Zelda

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butcher69
Новости

Это была очень насыщенная пара месяцев для крупных игровых релизов, и, похоже, практически у каждого есть что-то новое, чем можно насладиться. Это означает, что чарт розничных игр в Великобритании был относительно конкурентным, с множеством заметных игр, борющихся за места в первой десятке. Последний претендент - Street Fighter 6, который дебютировал на втором месте, уступив лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Боевик от Capcom продал большинство своих физических копий на PS5 в первые выходные; 79 процентов из них, на самом деле.

Появление этой игры сместило вниз большинство игр в первой десятке. FIFA 23 стала третьей, Hogwarts Legacy - четвертой, а Star Wars Jedi: Survivor - шестой. Однако God of War Ragnarok снова на подъеме: в настоящее время она занимает 11-е место, значительно поднявшись с 25-го.

Вот последняя десятка лидеров в полном объеме.

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  2. Street Fighter 6
  3. FIFA 23
  4. Hogwarts Legacy
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Star Wars Jedi: Survivor
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Grand Theft Auto 5
  10. Nintendo Switch Sports
Индустрия
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