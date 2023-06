Британский розничный чарт: Street Fighter 6 ворвался в десятку лучших, но не смог побить The Legend of Zelda ©

Это была очень насыщенная пара месяцев для крупных игровых релизов, и, похоже, практически у каждого есть что-то новое, чем можно насладиться. Это означает, что чарт розничных игр в Великобритании был относительно конкурентным, с множеством заметных игр, борющихся за места в первой десятке. Последний претендент - Street Fighter 6, который дебютировал на втором месте, уступив лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Боевик от Capcom продал большинство своих физических копий на PS5 в первые выходные; 79 процентов из них, на самом деле.

Появление этой игры сместило вниз большинство игр в первой десятке. FIFA 23 стала третьей, Hogwarts Legacy - четвертой, а Star Wars Jedi: Survivor - шестой. Однако God of War Ragnarok снова на подъеме: в настоящее время она занимает 11-е место, значительно поднявшись с 25-го.

Вот последняя десятка лидеров в полном объеме.