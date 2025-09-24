ЧАТ ИГРЫ
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 634 оценки

C. Вайпер станет новым бойцом Street Fighter 6 с 15 октября

butcher69 butcher69

Capcom объявила, что 15 октября в Street Fighter 6 появится новый DLC-боец — C. Вайпер. Персонаж впервые дебютировал в Street Fighter 4, а теперь возвращается как директор по исследованиям в организации SiRN, продолжая борьбу с остатками Shadaloo.

Купить C. Вайпер можно будет через Year 3 Character Pass, Year 3 Ultimate Pass или отдельно за Fighter Coins. На старте будут доступны два костюма: первый отражает её новый статус в SiRN, второй — классический образ из SFIV, который можно получить за внутриигровую валюту или повысив уровень связи в World Tour.

В тот же день стартует кроссовер с визуальной новеллой Banshee’s Last Cry, приуроченный к 30-летию серии. Игроков ждёт новый эпизод для World Tour, праздничные украшения Battle Hub и бесплатные предметы.

Также был представлен наряд 4 для Зангиева, созданный в сотрудничестве с метал-группой Cavalera Conspiracy, которая подготовит эксклюзивный трек.

Street Fighter 6 уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam).

Veidrd1968

Опять какой то шмаровский боец

Shadowboxer

В это кто-то играет устаревший кусок кода

SOLUS5678

Секси боец!.)

FireLion1993
Гамер132

Какой же скучный геймплей у этого файтинга...

Lu Meng Shadowboxer

Да хотя бы тем что я сказал ранее, он рвет в пике любой файтинг.

Shadowboxer Lu Meng

Примеры будут ? личное мнение себе оставь

