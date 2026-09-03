Capcom добавит в Street Fighter 6 бесплатный контент по мотивам новой киноадаптации

Capcom анонсировала внутриигровую коллаборацию, приуроченную к грядущей мировой премьере новой киноадаптации легендарной франшизы Street Fighter. Уже 8 сентября популярный файтинг Street Fighter 6 получит эксклюзивные заставки для экрана «Нового претендента» (New Challenger), полностью вдохновленные персонажами и визуальным стилем грядущего фильма. Издатель подготовил эти косметические бонусы в качестве бесплатного подарка для всего игрового сообщества.

Чтобы бесплатно забрать коллекционные изображения, пользователям достаточно зайти в файтинг начиная с 8 сентября и активировать их во внутреннем разделе «Новости» (News). Разработчики отмечают, что праздничная раздача станет отличным разогревом для фанатов перед полноценным релизом фильма в кинотеатрах, который запланирован на октябрь 2026 года. На экранах появятся ключевые бойцы в их новых кинематографических образах.

Street Fighter 6 активно поддерживается на всех ключевых игровых системах, включая PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и PC.