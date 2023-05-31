Capcom добавляет Denuvo в Street Fighter 6 за три дня до релиза ©

Street Fighter 6 уже давно доступен для предзаказа в Steam. Однако вчера Capcom обновила страницу игры, сообщив, что в новом файтинге будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.



Street Fighter 6 выходит 1 июня. Таким образом, это означает, что Capcom раскрыла наличие этой технологии защиты всего за три дня до официального релиза. Честно говоря, то, что Capcom будет использовать Denuvo, было почти само собой разумеющимся. В конце концов, японская компания использовала Denuvo практически во всех своих последних релизах.



Хорошая новость заключается в том, что Capcom - один из немногих издателей, который убрал Denuvo из своих старых игр. Например, Resident Evil Village, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Devil May Cry 5 и Monster Hunter World больше не имеют его.



Теоретически, Denuvo не окажет никакого влияния на производительность Street Fighter 6.



Наконец, вы можете скачать Benchmark Tool, чтобы проверить, способен ли ваш компьютер работать с ним.