Capcom исправила спорный сюжет Алекса в Street Fighter 6, но ситуация почти не изменилась

Компания Capcom внесла изменения в сюжетную линию персонажа Алекса в Street Fighter 6, однако переработка истории не сняла претензии игроков — напротив, она лишь сделала ситуацию более запутанной.
Ранее в режиме World Tour игроки обнаружили, что Алекс состоит в браке с Патрицией — девушкой, которая росла рядом с ним в одной семье. Дополнительный слой проблемы появился из-за того, что в оригинальном тексте упоминались родственные связи через опекуна героя, из-за чего персонажи воспринимались как практически родственники.
После критики со стороны сообщества разработчики заявили о планах скорректировать текст. В новом обновлении Capcom действительно изменила формулировки в описании истории Алекса в некоторых локализациях.
Однако, как выяснили игроки после установки патча, изменения оказались минимальными. Теперь персонаж описывает связь между семьями более расплывчато — как «дальнего родственника матери или что-то в этом роде».
Из-за этого сюжетная линия не стала яснее. Напротив, новая формулировка вызвала ещё больше вопросов у игроков, которые отмечают, что попытка исправления лишь усилила путаницу вокруг отношений персонажей.
При этом сама сюжетная линия Алекса и Патриции в целом осталась без серьёзных изменений, а спорный контекст их отношений по-прежнему вызывает обсуждения в сообществе.
Да почему не прописать,как Step sister и каждый найдёт правильный смысл!(В меру своей испорченности или местоположения).
Ничего не понял герой не родной опекуну? или родственник? А у опекуна родственные связи с Патрицией? Ну и насколько они родственные? может там через пень колоду в сотом поколении.
Хотите пообсуждать сюжет файтингов - попробуйте выяснить, кто кого утопил в сюжетке Фауста, и почему волосатая задница Заппы - канон. (контекст: серия файтингов (и не только) Guilty Gear)
Мачо трахнул по любви кого-то не того. Бывает.
Если бы на брате женился, то проблем бы не было
Ну было и было. Главное берегите себя и своих близких.