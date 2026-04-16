Capcom исправила спорный сюжет Алекса в Street Fighter 6, но ситуация почти не изменилась

Компания Capcom внесла изменения в сюжетную линию персонажа Алекса в Street Fighter 6, однако переработка истории не сняла претензии игроков — напротив, она лишь сделала ситуацию более запутанной.

Ранее в режиме World Tour игроки обнаружили, что Алекс состоит в браке с Патрицией — девушкой, которая росла рядом с ним в одной семье. Дополнительный слой проблемы появился из-за того, что в оригинальном тексте упоминались родственные связи через опекуна героя, из-за чего персонажи воспринимались как практически родственники.

После критики со стороны сообщества разработчики заявили о планах скорректировать текст. В новом обновлении Capcom действительно изменила формулировки в описании истории Алекса в некоторых локализациях.

Однако, как выяснили игроки после установки патча, изменения оказались минимальными. Теперь персонаж описывает связь между семьями более расплывчато — как «дальнего родственника матери или что-то в этом роде».

Из-за этого сюжетная линия не стала яснее. Напротив, новая формулировка вызвала ещё больше вопросов у игроков, которые отмечают, что попытка исправления лишь усилила путаницу вокруг отношений персонажей.

При этом сама сюжетная линия Алекса и Патриции в целом осталась без серьёзных изменений, а спорный контекст их отношений по-прежнему вызывает обсуждения в сообществе.