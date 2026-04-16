Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 663 оценки

Capcom исправила спорный сюжет Алекса в Street Fighter 6, но ситуация почти не изменилась

IKarasik IKarasik

Компания Capcom внесла изменения в сюжетную линию персонажа Алекса в Street Fighter 6, однако переработка истории не сняла претензии игроков — напротив, она лишь сделала ситуацию более запутанной.

Ранее в режиме World Tour игроки обнаружили, что Алекс состоит в браке с Патрицией — девушкой, которая росла рядом с ним в одной семье. Дополнительный слой проблемы появился из-за того, что в оригинальном тексте упоминались родственные связи через опекуна героя, из-за чего персонажи воспринимались как практически родственники.

Английский перевод Street Fighter 6 вызвал скандал на Западе: из-за неточного перевода Алекс женился на своей сестре

После критики со стороны сообщества разработчики заявили о планах скорректировать текст. В новом обновлении Capcom действительно изменила формулировки в описании истории Алекса в некоторых локализациях.

Однако, как выяснили игроки после установки патча, изменения оказались минимальными. Теперь персонаж описывает связь между семьями более расплывчато — как «дальнего родственника матери или что-то в этом роде».

Capcom извинилась за скандальный финал Алекса в Street Fighter 6 и пообещала внести правки

Из-за этого сюжетная линия не стала яснее. Напротив, новая формулировка вызвала ещё больше вопросов у игроков, которые отмечают, что попытка исправления лишь усилила путаницу вокруг отношений персонажей.

При этом сама сюжетная линия Алекса и Патриции в целом осталась без серьёзных изменений, а спорный контекст их отношений по-прежнему вызывает обсуждения в сообществе.

12
7
FumblingLysanias

Да почему не прописать,как Step sister и каждый найдёт правильный смысл!(В меру своей испорченности или местоположения).

QueasyQuaid

Ничего не понял герой не родной опекуну? или родственник? А у опекуна родственные связи с Патрицией? Ну и насколько они родственные? может там через пень колоду в сотом поколении.

17665

Хотите пообсуждать сюжет файтингов - попробуйте выяснить, кто кого утопил в сюжетке Фауста, и почему волосатая задница Заппы - канон. (контекст: серия файтингов (и не только) Guilty Gear)

Мачо трахнул по любви кого-то не того. Бывает.

Jinol

Если бы на брате женился, то проблем бы не было

Рикочико

Ну было и было. Главное берегите себя и своих близких.