Capcom извинилась за скандальный финал Алекса в Street Fighter 6 и пообещала внести правки

Компания Capcom отреагировала на волну критики со стороны игроков после появления персонажа Алекса в ростере Street Fighter 6. Причиной недовольства стал его финал в аркадном режиме, где выясняется, что герой женится на Патрисии — девушке, которую многие фанаты считали его приёмной сестрой.

В сцене окончания показано, как беременная Патрисия встречает Алекса дома и говорит о будущем ребёнке. Для поклонников серии это стало неожиданностью, поскольку ранее их отношения воспринимались скорее как братско-сестринские.

Ситуацию усугубило и описание отношений персонажей в режиме World Tour. Там говорится, что Том — наставник Алекса — является двоюродным братом его матери. Таким образом, Алекс и Патрисия оказываются дальними родственниками, что вызвало ещё большее недовольство среди игроков.

Директор Street Fighter 6 Такаюки Накаяма прокомментировал ситуацию и принес извинения за возникшую «путаницу». По его словам, разработчики провели внутреннюю проверку и решили внести изменения в некоторые текстовые фрагменты, которые могли быть неправильно поняты игроками. Соответствующий патч планируется выпустить в ближайшее время.

При этом в Capcom подчеркнули, что менять предысторию персонажей не планируют. Это заявление вызвало новую волну критики, поскольку многие фанаты ожидали более серьёзных изменений.

Чтобы дополнительно объяснить историю отношений героев, сценаристы также опубликовали короткий рассказ, действие которого происходит после свадьбы Алекса и Патрисии. В нём говорится, что со временем они отдалились друг от друга, а позже Алекс помог Патрисии выбраться из опасной ситуации, что и стало началом их романтических отношений.

Однако и это объяснение не убедило часть фанатов, которые продолжают критиковать сюжетный поворот и считают, что он противоречит ранее сложившемуся образу персонажей. Пока неизвестно, какие именно изменения появятся в будущем обновлении Street Fighter 6.