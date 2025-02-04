Capcom наконец-то услышала фанатов и внесет изменения в боевой пропуск Street Fighter 6

Такое случается не каждый день, но в игровой индустрии есть издатели, которые серьезно относятся к отзывам сообщества. Capcom прокомментировала критику Fighting Pass для файтинга Street Fighter 6, заявив, что в будущем будут внесены соответствующие коррективы, с учетом пожеланий фанатов.

Периодически выпускаемые пропуски предлагают ограниченное вознаграждение, но негативный прием заставил компанию пересмотреть свою модель и внести изменения в третий год существования игры. Об этом стало известно из официального сообщения компании в сети X.

Что касается Fighting Pass, то Capcom заявила: «Мы пересмотрели их содержание и частоту выпуска. На третий год мы внесем изменения, чтобы увеличить количество полезных предметов в Fighting Ground». Из этого можно сделать вывод, что вскоре могут появиться более привлекательные вознаграждения за покупку боевых пропусков.

Capcom признала, что для персонажей нужно больше костюмов, и заверила, что новые наряды уже находятся в разработке. В то же время в сообщении отмечается, что для создания подобного контента требуется много работы, а потому он будет выходить постепенно. Ожидается, что первые новые наряды появятся уже летом.

Street Fighter 6 доступна на консолях PlayStation, Xbox Series и PC. Тираж игры превысил отметку в 4 миллиона копий по всему миру.