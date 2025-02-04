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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 550 оценок

Capcom наконец-то услышала фанатов и внесет изменения в боевой пропуск Street Fighter 6

Gruz_
Новости

Такое случается не каждый день, но в игровой индустрии есть издатели, которые серьезно относятся к отзывам сообщества. Capcom прокомментировала критику Fighting Pass для файтинга Street Fighter 6, заявив, что в будущем будут внесены соответствующие коррективы, с учетом пожеланий фанатов.

Периодически выпускаемые пропуски предлагают ограниченное вознаграждение, но негативный прием заставил компанию пересмотреть свою модель и внести изменения в третий год существования игры. Об этом стало известно из официального сообщения компании в сети X.

Что касается Fighting Pass, то Capcom заявила: «Мы пересмотрели их содержание и частоту выпуска. На третий год мы внесем изменения, чтобы увеличить количество полезных предметов в Fighting Ground». Из этого можно сделать вывод, что вскоре могут появиться более привлекательные вознаграждения за покупку боевых пропусков.

Capcom признала, что для персонажей нужно больше костюмов, и заверила, что новые наряды уже находятся в разработке. В то же время в сообщении отмечается, что для создания подобного контента требуется много работы, а потому он будет выходить постепенно. Ожидается, что первые новые наряды появятся уже летом.

Capcom обновила данные о продажах своих игр и франшиз

Street Fighter 6 доступна на консолях PlayStation, Xbox Series и PC. Тираж игры превысил отметку в 4 миллиона копий по всему миру.

3
3
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Альбиберчери

шестая часть 0ниме драчек пхахахах

-7
Yoshemitsu

Ну а ты у нас любитель трансгендерного дванадцатого чМортал Комбата? пхахахах

6
Алиша Мегазвездочка

сказать что хотел "шутник" 3 "А" класса?

0