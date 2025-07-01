Capcom объявила о начале коллаборации Street Fighter 6 с популярной k-pop группой aespa

Компания Capcom официально представила долгожданную коллаборацию Street Fighter 6 x aespa, в рамках которой в файтинг будут добавлены косметические предметы в стиле популярной k-pop группы. Кроссовер предложит наряд aespa для Джури. Коллаборация Street Fighter 6 x aespa стартует 4 июля 2025 года.

Если наряд для Джури с тематикой aespa можно будет приобрести до 2026 года, то оформление Battle Hub от aespa, а также различные фоторамки, фоны для устройств и титулы будут доступны только до 4 августа 2025 года. Чтобы не потерять эти лакомства от aespa, обязательно загляните в Battle Hub.

Впрочем, это еще не все. Наэвис, созданный искусственным интеллектом виртуальный идол из мира вымышленных историй aespa, также присоединится к Street Fighter 6 в качестве комментатора 4 июля. Как и остальные комментаторы игры, она будет комментировать и реагировать на матчи так, как будто смотрит их в прямом эфире.

Следующим DLC-персонажем для Street Fighter 6 станет Сагат, который присоединится к файтингу 5 августа 2025 года.