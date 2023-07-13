Capcom опубликовала статистику самых популярных персонажей в файтинге Street Fighter 6 ©

Японская компания Capcom в этом году отметилась крайне успешным релизом Street Fighter 6. Новая часть файтинга молниеносно покорила мировые чарты продаж и в скором времени отправляется покорять киберспортивную арену. В честь этого события, разработчики поделились статистикой самых популярных бойцов в Street Fighter 6. Ожидаемо на первых местах оказались очаровательные женские персонажи с их неповторимыми костюмами.

Как сообщают в Capcom, они составили список самых популярных персонажей, на основе частоты их использование в рейтинговом режиме сетевой игры. В зависимости от уровня игроков в рейтинговой системе они используют разных героев. Судя по всему, самыми универсальными считаются Кен и Рю, которые есть во всех категориях. Новички файтинга же предпочитают Кэмми и Джури.

Также в Capcom похвастались количеством регистраций участников Street Fighter 6 на турнире Evo 2023. Больше 7 тысяч игроков подали заявку на участие в киберспортивном мероприятия, что является рекордом для серии.