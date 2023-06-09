Capcom отложила выход боевого пропуска для Street Fighter 6 ©

Издательство Capcom приняло решение отложить на неопределенный срок выпуск первого боевого пропуска для Street Fighter 6. В заявлении на своем официальном сайте издатель указал, что столкнулся с проблемами со стабильностью сети и полагает, что это повлияет на "все" онлайновые функции.

По словам компании, в настоящее время ведется изучение проблем, которые влияют на функционирование систем игры. Помимо того, что из-за них стало невозможно запустить боевой пропуск, это привело бы к приостановке многопользовательских турниров. До дальнейшего уведомления издатель сосредоточился на устранении возникших неполадок. В связи с неполадками на серверах у сезона Early Summer Vibes до сих пор нет подтвержденной даты выхода.

Street Fighter 6 уже доступен на PS4, PS5, Xbox Series и PC.