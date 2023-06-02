Capcom отмечает запуск Street Fighter 6 новым сайтом со статистикой и внутриигровыми предметами ©

Это официально: Street Fighter 6 вышел в мир, и вы можете приобрести его прямо сейчас. В честь запуска Capcom представила два дополнительных бонуса для фанатов Street Fighter: новый сайт-компаньон и несколько забавных внутриигровых предметов для вашего аватара.

Первый бонус, который вы получите в честь запуска Street Fighter 6, - это Buckler's Boot Camp, сайт-компаньон для игры. Здесь вы найдете статистику игрока, как свою, так и других игроков, а также таблицы лидеров и статистику членства в клубе.

Вы также можете просмотреть движения и костюмы персонажей, ознакомиться с полезными советами разработчиков по игре Street Fighter 6 и даже сыграть в очаровательную мини-игру, в которой вы будете тренировать пиксельные спрайты, чтобы, по словам Capcom, "превратить их в боевых персонажей Capcom". Все это должно стать приятной передышкой после напряженных боев Street Fighter 6.

Помимо всех этих благ, вы также можете рассчитывать на бесплатные внутриигровые предметы для вашего аватара Street Fighter 6, которые предоставит модный бренд Onitsuka Tiger. Мы уже видели, как звезды Street Fighter 6 Кимберли и Чунь Ли носили одежду этой марки, а теперь и ваш игровой персонаж сможет носить ее.

Чтобы получить бесплатные вещи, достаточно зайти в Street Fighter 6 Battle Hub и проверить свой почтовый ящик. Там вас будут ждать две футболки и две пары кроссовок, и вы сможете добавить их к внешнему виду своего персонажа, если пожелаете. В скором времени через Street Fighter 6 Fighting Pass будут доступны и другие косметические вещи, так что следите за этим, если вы все еще не нашли, так сказать, свой образ. В конце концов, если у игроков основного состава есть доступ к крутым альтернативным костюмам, то почему бы и вам не получить его?

Street Fighter 6 доступна прямо сейчас на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.