Capcom отреагировала на негативную реакцию на DLC-пропуск Street Fighter 6 ©

Один взгляд на пропуск Street Fighter 6 Year 1 Ultimate в Steam довольно печальный. Первое DLC для файтинга, получившее "в основном отрицательную" оценку, не понравилось игрокам, так как, по всей видимости, оно просто не стоит потраченных на него денег. Capcom ответила на вопросы, уточнив, что именно включает в себя пропуск Street Fighter 6 Year 1.



В листинге Steam говорится, что игроки смогут получить доступ к четырем персонажам DLC, множеству различных нарядов, двум новым этапам и 7 700 Drive Tickets. Все дополнения, кроме Drive Tickets, будут выходить по расписанию, а ростер Street Fighter 6 будет расширяться в течение года.

Хотя это и указано в описании, это не помешало игрокам возмущаться тем, что они потратили $49,99 на предметы, которые в настоящее время недоступны.



В ответ на это Capcom выпустила заявление, объясняющее, что именно вы получите в комплекте.

Что касается Year 1 Character Pass и Year 1 Ultimate Pass: единственным доступным контентом на данный момент являются Drive Tickets. Дополнительный контент из пропуска (персонажи, костюмы, цвета, этапы) будет выпущен последовательно позднее.

Хотя некоторые критикуют плохие отзывы за неправильное прочтение описания пропуска, другой общей темой всех отзывов является то, что 7 700 Drive Tickets недостаточно. Drive Tickets используются для покупки снаряжения, цветов одежды и наклеек для вашей внутриигровой персоны, но 7 700 не дадут вам многого.



"Просто округлите до 8 000, чтобы я мог получить восемь альтернативных цветов вместо семи", - пишет один игрок, а другой комментирует: "7 700 Drive Tickets звучит как много на бумаге, но в реальности этого достаточно, чтобы купить дополнительные палитры для одного персонажа (из 18) и, возможно, несколько клоунских туфель для вашего аватара. Это почти похоже на оскорбительный "бонус" и испортило все мое отношение к пропуску".



Негативные отзывы о DLC продолжают поступать, несмотря на ответ Capcom, который теперь в основном сосредоточен на проблеме Drive Ticket вместо недостающей косметики.